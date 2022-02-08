Московская область стала лидером по экспорту безалкогольных напитков по итогам 2021 года

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Московская область заняла первое место в рейтинге регионов России по экспорту безалкогольных напитков за 2021 год.
Московская область стала лидером по экспорту безалкогольных напитков по итогам 2021 года
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«По итогам 2021 года Московская область занимает первое место в российском рейтинге экспортёров напитков, увеличив экспорт продукции более чем на 50% — до $125,6 млн — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ($80,4 млн)», — говорится в материале министерства.

Экспорт напитков в натуральном выражении также вырос и составил 191 тыс. т, что на 38% больше, чем по итогам прошлого года (138,2 тыс. т).

Напитки, произведённые в Подмосковье, поставляются, в частности, в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Грузию.

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