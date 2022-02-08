В Челябинской области сообщили о росте объёма налоговых поступлений от самозанятых

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил рост регистрации самозанятых в регионе. Объём налоговых платежей на доход от этой категории граждан в 2021 году увеличился в 11 раз.
В Челябинской области сообщили о росте объёма налоговых поступлений от самозанятых
  • Legion-Media

Как пишет интернет-издание argumenti.ru, глава региона встретился с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.

В ходе встречи стороны обсудили не только ситуацию с самозанятыми, но и результаты работы региональной налоговой службы в 2021 году. 

В частности, было отмечено, что казна региона и территорий в прошлом году пополнялась выше плановых ожиданий.

Как уточняется, это свидетельствует о том, что экономика Челябинской области преодолела трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Ранее НСН сообщала, что в ноябре 2021 года самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профдоход. Это стало рекордной суммой за всё время действия этого налогового режима.

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