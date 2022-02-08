В Челябинской области сообщили о росте объёма налоговых поступлений от самозанятых
- Legion-Media
Как пишет интернет-издание argumenti.ru, глава региона встретился с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком.
В ходе встречи стороны обсудили не только ситуацию с самозанятыми, но и результаты работы региональной налоговой службы в 2021 году.
В частности, было отмечено, что казна региона и территорий в прошлом году пополнялась выше плановых ожиданий.
Как уточняется, это свидетельствует о том, что экономика Челябинской области преодолела трудности, вызванные пандемией коронавируса.
Ранее НСН сообщала, что в ноябре 2021 года самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профдоход. Это стало рекордной суммой за всё время действия этого налогового режима.