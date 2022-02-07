В ФТС сообщили об увеличении оборота торговли России и Украины в 2021 году до $12,3 млрд

Оборот торговли между Россией и Украиной в 2021 году составил $12,284 млрд, увеличившись на 22,8% в годовом выражении.

Legion-Media

Это, как пишет РИА Новости, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Экспорт из России на Украину составил $8,13 млрд, импорт в Россию с Украины — $4,155 млрд.