Аналитик Юшков объяснил причину повышения стоимости нефти Brent

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Полина Полетаева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал рост цены на нефть марки Brent выше $92 за баррель.
Аналитик Юшков объяснил причину повышения стоимости нефти Brent
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«Трейдеры ждут, что дефицит будет нарастать. Потому что ОПЕК+ не спешит менять свои планы. Как летом прошлого года ОПЕК+ установила планку, что на 400 тыс. баррелей ежемесячно будет поднимать объём добычи и распределять квоты, так оно и действует каждый месяц. При этом цены растут, но ОПЕК+ не спешит их сбивать, удовлетворяя дополнительный спрос», — рассказал Юшков.

Он отметил, что «страны восстанавливают потребление».

«Всё больше отменяются всевозможные карантинные меры. Поэтому спрос восстанавливается… Хотя раньше, в 2020 году, многие прогнозировали, что мир уже не вернётся к объёмам потребления 2019 года и что пик нефти пройден. А всё оказалось не так. Спрос растёт и дальше будет расти», — считает аналитик.

По его мнению, рынок «больше всего пугает, что квоты растут, а добывать столько страны уже физически не могут».

«Потому что в 2020—2021 годах они не инвестировали в новые проекты. Вот это недоинвестирование и сказывается. Старые месторождения истощаются, а заменить их нечем… И очень многие страны чуть ли не полгода уже не могут добыть столько, сколько можно добывать по квотам… Соответственно, спрос растёт быстрее, чем производство, и возникает дефицит. В итоге цена тоже подрастает», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent поднялась выше $92 за баррель впервые с 7 октября 2014 года.

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