Экономист Масленников объяснил повышение стоимости нефти марки WTI

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал новости о том, что стоимость нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с 7 октября 2014 года.

«Рынок реагирует на решение ОПЕК+ продлить в марте добычу ещё на 400 тыс. баррелей в сутки. И при этом всем очевидно, что страны — участницы этой сделки не имеют в полной мере потенциала повышения добычи. Потому что отставание от графиков повышения добычи превосходило 800 тыс. баррелей в сутки на 1 февраля. И это, естественно, усиливает дефицит на рынке нефти. Ну а коли так, то все остальные марки начинают подрастать в цене», — сказал экономист.

По его мнению, «дальше произойдёт нормализация ситуации».

«Если ОПЕК восполнит нехватку своей добычи и одновременно с этим будут наращивать и другие производители, в первую очередь США, то где-то к середине года может сложиться профицит. То есть предложение будет перекрывать объёмы спроса. Тем более что пока динамика мировой экономики выглядит менее выразительно, чем в прошлом году и прогнозы по спросу не сильно увеличиваются. Поэтому есть высокая вероятность, что со второй половине года произойдёт разворот тренда», — считает Масленников.

В заключение собеседник RT добавил, что пока будет достаточно высокая нефтяная волатильность.

По его мнению, цены на нефть «будут гулять в коридоре $75—85, может быть, подбираясь и к $90».

Как объяснил специалист, дальше всё будет зависеть от формирования баланса спроса и предложений.

Накануне стало известно, что цена нефти марки WTI превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года.