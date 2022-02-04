Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе.

«Валютные курсы колеблются вокруг определённых стационарных точек, которые зависят от фундаментальных факторов и ситуации в экономике. В середине января мы пережили некоторое ослабление курса рубля по отношению к доллару вследствие конъюнктурных факторов. Сейчас происходит коррекция, и курс доллара опустился до 76 рублей», — рассказал специалист.

По его мнению, на следующей неделе курс доллара продолжит колебаться «вокруг точки в 76 рублей».

При этом специалист не исключил, что показатель может опускаться и ниже в случае появления позитивных новостей для рубля.

«Колебания происходят вокруг точки 76 рублей за доллар, и на следующей неделе, видимо, такой курс мы и будем видеть. Возможны отклонения от этого курса на один рубль вверх и вниз по отношению к доллару, не больше», — заключил Беляев.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.