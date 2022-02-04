Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе.
Экономист Беляев дал прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе
  • Legion-Media

«Валютные курсы колеблются вокруг определённых стационарных точек, которые зависят от фундаментальных факторов и ситуации в экономике. В середине января мы пережили некоторое ослабление курса рубля по отношению к доллару вследствие конъюнктурных факторов. Сейчас происходит коррекция, и курс доллара опустился до 76 рублей», — рассказал специалист.

По его мнению, на следующей неделе курс доллара продолжит колебаться «вокруг точки в 76 рублей».

При этом специалист не исключил, что показатель может опускаться и ниже в случае появления позитивных новостей для рубля.

«Колебания происходят вокруг точки 76 рублей за доллар, и на следующей неделе, видимо, такой курс мы и будем видеть. Возможны отклонения от этого курса на один рубль вверх и вниз по отношению к доллару, не больше», — заключил Беляев.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить