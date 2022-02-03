Рубль снижается к доллару и евро
По состоянию на 07:05 мск курс доллара повысился на 13 копеек и составил 76,17 рубля.
Курс евро вырос на 14 копеек — до 86,14 рубля.
Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.
Эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.