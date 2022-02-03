Рубль снижается к доллару и евро

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В начале торгов в четверг, 3 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 07:05 мск курс доллара  повысился на 13 копеек и составил 76,17 рубля.

Курс евро вырос на 14 копеек — до 86,14 рубля.

Ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук дал прогноз по курсу рубля на февраль.

Эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

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