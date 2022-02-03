Путин: Россия и Китай выступают за сохранение открытой мировой торговой системы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что России и Китай выступают за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы.

Об этом Путин написал в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее», опубликованной на сайте Кремля.

«Мы (Россия и Китай. — RT) выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации», — отметил российский лидер.

По его словам, стороны также выступают за перезапуск глобальных цепочек поставок.

«Ещё в марте 2020 года Россия предложила инициативу о «зелёных коридорах» в торговле, исключающих любые санкции, политические и административные барьеры», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что реализация данной инициативы — «хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии».

В ноябре 2021 года президент России заявил, что Москва выступает за отказ от односторонних политически мотивированных ограничений в сфере мировой экономики.