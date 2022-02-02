В Москве назвали число зарегистрировавшихся на инвестпортале предпринимателей в 2021 году

На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались 21,6 тыс. предпринимателей в 2021 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это почти на 10 тыс., или 78,5%, больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тыс. человек. Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тыс. личных кабинетов», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечается, после регистрации на инвестпортале пользователи получают доступ к 30 сервисам, упрощающим ведение бизнеса в столице. В 2021 году предприниматели воспользовались им более 150 тыс. раз.

Например, зарегистрированные могут подать заявки онлайн на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента для получения региональных налоговых льгот и льгот по аренде земли, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.