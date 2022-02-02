Глава «Газпрома» Миллер: газопровод «Союз Восток» укрепит сотрудничество России и Монголии

Короткая ссылка
Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в том, что газопровод «Союз Восток» для поставок российского газа из «Силы Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай укрепит сотрудничество России с монгольскими партнёрами.
Глава «Газпрома» Миллер: газопровод «Союз Восток» укрепит сотрудничество России и Монголии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россию и Монголию связывают тесные добрососедские отношения. Мы уверены, что газопровод из России через территорию Монголии ещё больше укрепит наше сотрудничество», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что планируемый газопровод «Союз Восток» станет продолжением будущего российского газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит поставлять на китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в год.

Строительные работы по проекту «Союз Восток» могут начаться в 2024 году.

В октябре «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток», по которому Россия планирует поставлять газ в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить