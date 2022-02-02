Глава «Газпрома» Миллер: газопровод «Союз Восток» укрепит сотрудничество России и Монголии

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность в том, что газопровод «Союз Восток» для поставок российского газа из «Силы Сибири — 2» через территорию Монголии в Китай укрепит сотрудничество России с монгольскими партнёрами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россию и Монголию связывают тесные добрососедские отношения. Мы уверены, что газопровод из России через территорию Монголии ещё больше укрепит наше сотрудничество», — сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что планируемый газопровод «Союз Восток» станет продолжением будущего российского газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит поставлять на китайский газовый рынок около 50 млрд куб. м газа в год.

Строительные работы по проекту «Союз Восток» могут начаться в 2024 году.

В октябре «Газпром» и Монголия согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток», по которому Россия планирует поставлять газ в Китай.