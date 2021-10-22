«Газпром» и Монголия согласовали схему трассы трубопровода для поставки газа в Китай

«Газпром» и Монголия во время совещания согласовали схему прохождения трассы газопровода «Союз Восток», по которому Россия планирует поставлять газ в Китай.

Об этом сообщили в «Газпроме».

«Сегодня в Улан-Баторе (Монголия) состоялось совещание совместной рабочей группы ПАО «Газпром» и правительства Монголии по реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии», — говорится в пресс-релизе.

На совещании обсудили разработку технико-экономического обоснования проекта газопровода.

Кроме того, власти Монголии уже приняли меры господдержки реализации проекта, в том числе принято решение о резервировании земельных участков для размещения объектов газопровода.

«Участники совещания согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке ТЭО», — отметили в «Газпроме».

В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что поставки в Китай растут и суммарно с начала поставок по рассчитанному на 30 лет контракту составляют уже более 10 млрд куб. м газа.