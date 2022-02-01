Аналитик Бодрова прокомментировала газовые котировки в Европе

Старший аналитик информационного-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала газовые котировки в Европе.

«Биржевые цены на газ остаются очень подвижными: рынок чувствителен к любым новостям, касающимся спроса или предложения сырья», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, в данном случае газовые котировки не будут существенно снижаться — отопительный сезон в странах Европы вряд ли продлится дольше положенного, а сейчас европейские потребители вряд ли будут делать запасы на новый сезон.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.