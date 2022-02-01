Аналитик Митрахович прокомментировал возможность строительства газопровода Польшей и Украиной

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Анастасия Румянцева
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша и Украина договорились построить газопровод.
Аналитик Митрахович прокомментировал возможность строительства газопровода Польшей и Украиной
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Митрахович допустил возможность строительства газопровода «на земле».

«Это же не подводный газопровод типа «Северного потока — 2»... Украина — страна бедноватая, у неё особо денег нет, но если Польша за свои деньги построит или получит часть финансирования из ЕС, возможно, что-то получится», — рассказал эксперт.

Аналитик отметил, что на текущий момент для Украины нет смысла закупать газ в Польше физически, поскольку страна потребляет российский газ посредством виртуального реверса. 

При этом специалист напомнил о сложных отношениях в сфере энергетики между Россией и Украиной из-за поведения Киева. По его мнению, после окончания текущего контракта может произойти сокращение транзита. 

В данном случае трубопровод, о котором говорит Моравецкий, может пригодится, добавил собеседник RT.

Он объяснил, что Польша построила терминал для приёма сжиженного газа, стоимость которого очень высока, поэтому Варшава может попытаться перенаправить его Киеву. 

«Если кто-то считает, что (строительство газопровода. — RT) решает украинские проблемы, даёт гарантии на перспективу, даёт дешёвое топливо, то, конечно, нет», — заключил специалист.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и Украина договорились построить газопровод.

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