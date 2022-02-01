Рейтинг BBI: состояние миллиардеров из России с начала года снизилось почти на $18 млрд

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Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на $18 млрд, то есть на 4,6%.
Рейтинг BBI: состояние миллиардеров из России с начала года снизилось почти на $18 млрд
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в НОВАТЭКе и СИБУРе — $2,53 млрд. 

Состояние совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона сократилось на $1,65 млрд.

Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на $1,67 млрд.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 27 граждан России.

В декабре Forbes представил рейтинг самых обедневших в 2021 году российских миллиардеров.

Издание отмечает, что 70 из 104 российских миллиардеров разбогатели, в то время как у 29 человек состояние уменьшилось.

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