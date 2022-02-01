«Оператор ГТС Украины» сообщил об увеличении объёма заявок «Газпрома» на прокачку газа

Компания «Оператор ГТС Украины» опубликовала данные, согласно которым российский «Газпром» увеличил объём заявок на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза — до 107,7 млн куб. м в сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской компании.

Отмечается, что объём заявок на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 1 февраля в сумме составляет 107,7 млн куб. м, что близко к максимальному контрактному объёму транзитных мощностей — 109 млн куб. м.

Заявки на прокачку газа днём ранее — 31 января — составили 64,6 млн куб. м. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Ранее «Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ.