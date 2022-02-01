«Оператор ГТС Украины» сообщил об увеличении объёма заявок «Газпрома» на прокачку газа

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Компания «Оператор ГТС Украины» опубликовала данные, согласно которым российский «Газпром» увеличил объём заявок на прокачку газа через территорию Украины почти в 1,7 раза — до 107,7 млн куб. м в сутки.
«Оператор ГТС Украины» сообщил об увеличении объёма заявок «Газпрома» на прокачку газа
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской компании.

Отмечается, что объём заявок на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 1 февраля в сумме составляет 107,7 млн куб. м, что близко к максимальному контрактному объёму транзитных мощностей — 109 млн куб. м.

Заявки на прокачку газа днём ранее — 31 января — составили 64,6 млн куб. м. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Ранее «Газпром» заявил о низком уровне запаса газа в европейских и украинских ПХГ.

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