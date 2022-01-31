Президент Турции Эрдоган сообщил о наращивании поставок газа из Азербайджана

Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана после неполадок с поставками топлива из Ирана. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Из-за аварии на противоположной стороне газопровода между нами и Ираном произошло снижение поставок природного газа», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам, турецкая сторона договорилась с Ираном отложить работы по устранению неполадок на более тёплые месяцы.

Эрдоган уточнил, что Турция увеличила объём закупаемого в Азербайджане природного газа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ведёт переговоры по вопросу поставок газа с США, Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия сократит или прекратит поставки.