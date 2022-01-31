Эксперт по кибербезопасности Масалович спрогнозировал введение цифрового рубля в 2022 году
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Масалович отметил, что на фоне введения новой расчётной валюты могут образоваться новые межгосударственные союзы.
«В этом году введут цифровую валюту. Мы будем свидетелями введения первых крипторублей разных стран... С созданием цифровых денег вокруг них будут создавать военно-политические финансовые союзы», ― рассказал Масалович.
По словам эксперта, участниками финансового союза с Россией будут страны военного блока ОДКБ.
«Вероятнее всего, новый совместный российско-китайский проект по созданию космической станции на Луне уже будет оплачиваться цифровым рублём», — сказал он.
Полное интервью доступно здесь.
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