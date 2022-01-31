Эксперт по кибербезопасности Масалович спрогнозировал введение цифрового рубля в 2022 году

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RT
Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович в интервью RT в рубрике Виталия Серуканова «Укол зонтиком» стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о перспективе введения цифровых денег. По его мнению, первые расчёты в крипторублях произойдут уже в этом году.
Эксперт по кибербезопасности Масалович спрогнозировал введение цифрового рубля в 2022 году
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Масалович отметил, что на фоне введения новой расчётной валюты могут образоваться новые межгосударственные союзы.

«В этом году введут цифровую валюту. Мы будем свидетелями введения первых крипторублей разных стран... С созданием цифровых денег вокруг них будут создавать военно-политические финансовые союзы», ― рассказал Масалович.

По словам эксперта, участниками финансового союза с Россией будут страны военного блока ОДКБ.

«Вероятнее всего, новый совместный российско-китайский проект по созданию космической станции на Луне уже будет оплачиваться цифровым рублём», — сказал он.

Полное интервью доступно здесь.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в рубрике Виталия Серуканова «Укол зонтиком» заявил об отсутствии у Запада стратегии в отношении России.

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