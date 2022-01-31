Доля ипотечных сделок в сегменте элитного жилья Москвы выросла до 28% в 2021 году

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в сегменте высокобюджетных новостроек Москвы увеличилась до 28% по итогам 2021 года. При этом с 2017-го она не превышала 19%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международного агентства элитной недвижимости Savills, сообщают «Известия».

Средний бюджет ипотечной сделки в столице за пять лет вырос с 66 млн до 73 млн рублей. Площадь покупаемых квартир уменьшилась на 13 кв. м, до 100 кв. м. За прошлый год бюджет сделки вырос на 3 млн рублей, а площадь ипотечного жилья увеличилась всего на 2 кв. м.

В элитном сегменте средний срок ипотечного кредитования увеличился до 20 лет, тогда как в 2017-м этот показатель составлял порядка 13 лет. За 2021 год срок кредита вырос на год.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.