Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы превысил $29 млрд в 2021 году
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Об этом сообщает НСН.
«Москва остаётся главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января — ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского», — отметил Ефимов.
По его словам, рост этой статьи экспорта важен для города в контексте нацпроекта «Межнациональная кооперация и экспорт», который направлен на обеспечение реального роста экспорта ННЭ на 70% к 2030 году по сравнению с 2020-м.
Как ранее передавал телеканал «360», экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.