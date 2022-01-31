Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы превысил $29 млрд в 2021 году

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что московские производители в январе — ноябре 2021 года экспортировали несырьевую неэнергетическую (ННЭ) продукцию на $29,07 млрд, что на 25,4% больше аналогичного периода 2020-го и на 29,2% больше января — ноября 2019 года.
Объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы превысил $29 млрд в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Москва остаётся главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января — ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2% от общероссийского», — отметил Ефимов.

По его словам, рост этой статьи экспорта важен для города в контексте нацпроекта «Межнациональная кооперация и экспорт», который направлен на обеспечение реального роста экспорта ННЭ на 70% к 2030 году по сравнению с 2020-м.

Как ранее передавал телеканал «360», экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить