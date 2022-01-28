Аналитик Скрябин прокомментировал возможное подорожание нефти до $100 за баррель

Если свободные добычные мощности у стран ОПЕК+ окажутся ниже ожидаемых, цена на нефть может вырасти до $100 за баррель. Об этом сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Может ли нефть вырасти до $100 и выше — думаю, такой сценарий вероятен, если окажется, что свободные мощности по увеличению добычи у ключевых стран ОПЕК+ меньше ожиданий, тогда как восстановление мировой экономики ... будет продолжено после спада заболеваемости «омикроном», — цитирует Скрябина РИА Новости.

По его словам, риски возможных санкций против России способствуют сохранению неопределённости на глобальном рынке энергоресурсов и приводят к дополнительному спросу на нефть.

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