Аналитик Скрябин прокомментировал возможное подорожание нефти до $100 за баррель
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«Может ли нефть вырасти до $100 и выше — думаю, такой сценарий вероятен, если окажется, что свободные мощности по увеличению добычи у ключевых стран ОПЕК+ меньше ожиданий, тогда как восстановление мировой экономики ... будет продолжено после спада заболеваемости «омикроном», — цитирует Скрябина РИА Новости.
По его словам, риски возможных санкций против России способствуют сохранению неопределённости на глобальном рынке энергоресурсов и приводят к дополнительному спросу на нефть.
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