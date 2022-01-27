Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после блэкаута

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В Минэнерго Узбекистана сообщили, что в стране полностью восстановлено энергоснабжение после блэкаута.
Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после блэкаута
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Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«К 16:00 (14:00 мск) было восстановлено полное электроснабжение во всех регионах республики. Вместе с этим, учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, просим проявить терпение и не включать без особой надобности дополнительные электрические обогреватели для избежания возможных веерных отключений электроэнергии», — говорится в заялении.

Жители Казахстана, Узбекистана и Киргизии 25 января столкнулись с масштабными сбоями в подаче электроэнергии.

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