Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после блэкаута

В Минэнерго Узбекистана сообщили, что в стране полностью восстановлено энергоснабжение после блэкаута.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«К 16:00 (14:00 мск) было восстановлено полное электроснабжение во всех регионах республики. Вместе с этим, учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, просим проявить терпение и не включать без особой надобности дополнительные электрические обогреватели для избежания возможных веерных отключений электроэнергии», — говорится в заялении.

Жители Казахстана, Узбекистана и Киргизии 25 января столкнулись с масштабными сбоями в подаче электроэнергии.