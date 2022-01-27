Аналитик Гордеев оценил потенциал Австралии как экспортёра газа в Европу

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Старший научный сотрудник лаборатории системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев выразил мнение, что Австралия не сможет нарастить достаточные объёмы экспорта своего СПГ в ЕС, чтобы заместить поставки российского газа.
Аналитик Гордеев оценил потенциал Австралии как экспортёра газа в Европу
  • AFP

Об этом он сообщил в беседе с ИА REGNUM.

Так Гордеев прокомментировал высказывание министра природных и водных ресурсов Австралии Кита Питта о том, что его страна готова поставлять сжиженный газ в страны ЕС, если те столкнутся с нехваткой российского топлива.

«В данный момент потребители российского и австралийского газа находятся в разных сегментах, что на практике означает отсутствие между ними конкуренции. Несмотря на то, что в 2021 году Австралия стала мировым лидером среди экспортёров СПГ, весь объём австралийского газа экспортировался в страны Азии. Очевидно, что за короткий период значительно нарастить объёмы экспорта СПГ из Австралии нереалистично, особенно с целью замещения поставок российского газа в Европу», — сказал Гордеев.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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