Аналитик Гордеев оценил потенциал Австралии как экспортёра газа в Европу
- AFP
Об этом он сообщил в беседе с ИА REGNUM.
Так Гордеев прокомментировал высказывание министра природных и водных ресурсов Австралии Кита Питта о том, что его страна готова поставлять сжиженный газ в страны ЕС, если те столкнутся с нехваткой российского топлива.
«В данный момент потребители российского и австралийского газа находятся в разных сегментах, что на практике означает отсутствие между ними конкуренции. Несмотря на то, что в 2021 году Австралия стала мировым лидером среди экспортёров СПГ, весь объём австралийского газа экспортировался в страны Азии. Очевидно, что за короткий период значительно нарастить объёмы экспорта СПГ из Австралии нереалистично, особенно с целью замещения поставок российского газа в Европу», — сказал Гордеев.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.