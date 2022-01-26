Предприятия из Крыма приняли участие в Российско-арабском деловом совете на Экспо

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Предприятия из Крыма приняли участие в Российско-арабском деловом совете в рамках Экспо-2020 в Дубае.
Предприятия из Крыма приняли участие в Российско-арабском деловом совете на Экспо
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Крым 24».

В частности, состоялась панельная сессия «Сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Вопросы продовольственной безопасности».

Участники обсудили вопросы производства экологически безопасных продуктов питания. Затрагивалась тема, связанная с программами импортозамещения и продовольственной безопасности в Крыму.

Ранее сообщалось, что делегация Крыма прибыла с визитом в ОАЭ.

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