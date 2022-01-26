Предприятия из Крыма приняли участие в Российско-арабском деловом совете на Экспо

Предприятия из Крыма приняли участие в Российско-арабском деловом совете в рамках Экспо-2020 в Дубае.

Legion-Media

Об этом сообщает «Крым 24». В частности, состоялась панельная сессия «Сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Вопросы продовольственной безопасности». Участники обсудили вопросы производства экологически безопасных продуктов питания. Затрагивалась тема, связанная с программами импортозамещения и продовольственной безопасности в Крыму. Ранее сообщалось, что делегация Крыма прибыла с визитом в ОАЭ.