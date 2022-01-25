Делегация Крыма прибыла в Дубай на «Экспо-2020»
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Об этом сообщает «Крым 24».
В состав вошли зампред крымского правительства, министр финансов Ирина Кивико, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, а также бизнесмены и общественники.
Представители региона примут участие в «Экспо-2020».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 350 тыс. человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае.