Делегация Крыма прибыла в Дубай на «Экспо-2020»

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Делегация Крыма прибыла с визитом в ОАЭ, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Делегация Крыма прибыла в Дубай на «Экспо-2020»
  • AP
  • © Jon Gambrell

Об этом сообщает «Крым 24».

В состав вошли зампред крымского правительства, министр финансов Ирина Кивико, постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, а также бизнесмены и общественники.

Представители региона примут участие в «Экспо-2020».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 350 тыс. человек посетили российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае.

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