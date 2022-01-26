Депутат ГД Морозов назвал пропагандистским шумом заявления о новых санкциях против России

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в случае «ограничения поставок» природного газа.

«Ничего нового нет. Все эти потенциальные возможные угрозы уже звучали, звучат. Равно, как мы знаем, что американский бизнес, немецкий бизнес, особенно немецкие эксперты в области внешней политики и военные в прошлом, сигналят во все стороны, что все санкции — большая глупость», — заявил парламентарий.

Он отметил, что история с санкциями «обоюдоострая».

По словам депутата, все рестрикции «ударят бумерангом по всему миру и по Европе».

«Я рассматриваю всё это как некий пропагандистский шум, который призван сформировать более комфортную переговорную позицию в том процессе, который сегодня идёт. Сделать нас более уступчивыми, прогнуть нас по каким-то аспектам», — заверил собеседник RT.

Ранее Bloomberg рассказал о деталях новых возможных санкций против России.

Издание, ссылаясь на слова европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности, сообщило, что ЕС может ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничения поставок газа».

Отмечается, что санкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.