Депутат ГД Морозов назвал пропагандистским шумом заявления о новых санкциях против России
- Legion-Media
«Ничего нового нет. Все эти потенциальные возможные угрозы уже звучали, звучат. Равно, как мы знаем, что американский бизнес, немецкий бизнес, особенно немецкие эксперты в области внешней политики и военные в прошлом, сигналят во все стороны, что все санкции — большая глупость», — заявил парламентарий.
Он отметил, что история с санкциями «обоюдоострая».
По словам депутата, все рестрикции «ударят бумерангом по всему миру и по Европе».
«Я рассматриваю всё это как некий пропагандистский шум, который призван сформировать более комфортную переговорную позицию в том процессе, который сегодня идёт. Сделать нас более уступчивыми, прогнуть нас по каким-то аспектам», — заверил собеседник RT.
Ранее Bloomberg рассказал о деталях новых возможных санкций против России.
Издание, ссылаясь на слова европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности, сообщило, что ЕС может ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничения поставок газа».
Отмечается, что санкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.