Bloomberg рассказал о деталях новых возможных санкций против России

Евросоюз может ввести новые санкции против России в случае «ограничения поставок» природного газа.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности.

Отмечается, что ЕС может ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничения поставок газа».

Санкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в Германии выступили против ограничений в энергетической сфере в отношении России.