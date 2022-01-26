Bloomberg рассказал о деталях новых возможных санкций против России

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Евросоюз может ввести новые санкции против России в случае «ограничения поставок» природного газа.
Bloomberg рассказал о деталях новых возможных санкций против России
  • Legion-Media

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности.

Отмечается, что ЕС может ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничения поставок газа».

Санкции могут включать ограничение на конвертирование валюты, меры в отношении экспортного контроля, ограничение доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что в Германии выступили против ограничений в энергетической сфере в отношении России.

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