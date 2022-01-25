Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы превысил $100 млн в сентябре — ноябре

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об экспортных показателях столицы.
Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы превысил $100 млн в сентябре — ноябре
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Об этом сообщает НСН.

«В октябре столичный экспорт АПК увеличился на 29%, и почти на 31% — в ноябре в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Кроме того, показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь — ноябрь 2021 года превысили $100 млн», — заявил Ефимов.

Город поставляет продукцию в 183 страны.

Как рассказали в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики, в октябре 2021 года совокупный экспорт продукции столичного АПК составил $393,84 млн (+29% по сравнению с аналогичными показателями 2019-го).

В ноябре 2021 года экспорт продукции АПК достиг $330,58 млн (+30,9%).

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.

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