В Москве создали новую структуру для реализации нацпроекта «Производительность труда»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице для реализации национального проекта «Производительность труда» создали агентство стратегического развития Москвы (АНО «Мосстратегия»).

Об этом сообщает НСН.

«Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта «Производительность труда»: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь их семь в Москве. Компании смогут получить широкий набор поддержки — от обучения до льготного финансирования», — рассказал Ефимов.

Потенциально участниками нацпроекта могут стать около 5 тыс. московских предприятий.

Как уточняется, число претендентов на адресную поддержку ограничено: к 2024 году её сможет получить 561 компания — около 10% от всех потенциальных участников.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.