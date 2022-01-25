В Москве создали новую структуру для реализации нацпроекта «Производительность труда»
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Об этом сообщает НСН.
«Задачами новой структуры правительства Москвы станет реализация двух направлений национального проекта «Производительность труда»: «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По результатам первых недель работы агентства участниками направления по системным мерам стали пять предприятий столицы. Теперь их семь в Москве. Компании смогут получить широкий набор поддержки — от обучения до льготного финансирования», — рассказал Ефимов.
Потенциально участниками нацпроекта могут стать около 5 тыс. московских предприятий.
Как уточняется, число претендентов на адресную поддержку ограничено: к 2024 году её сможет получить 561 компания — около 10% от всех потенциальных участников.
Как ранее сообщал телеканал «360», более 300 предприятий Московской области подключатся к проекту «Производительность труда» до 2024 года.