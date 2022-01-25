В Москве сообщили о росте экспорта косметики в 2021 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что экспорт косметической продукции предприятий Москвы вырос на 27,7% за десять месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го, составив $357 млн.
В Москве сообщили о росте экспорта косметики в 2021 году
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  • © Peter Dazeley

Как пишет НСН, текущий показатель также на 12,3% выше, чем в 2019-м.

«Москва — главный экспортёр косметической продукции в стране, на неё приходится 45,2% от всех российских поставок, при этом в 2020 году доля столицы составляла 39,4%», — добавил Ефимов.

По его словам, география поставок также увеличивается: за десять месяцев 2019 года московские производители экспортировали косметику в 86 стран, в 2020-м — в 90, в 2021-м— в 94 страны.

В числе основных импортёров косметической продукции из Москвы — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия. На их долю приходится 66,1% московского экспорта косметики.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.

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