Тверская область экспортировала продукцию АПК на $33 млн в 2021 году
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Основная часть регионального экспорта — товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, а также мясо и молоко.
Больше всего область экспортирует в Белоруссию, Камбоджу, Таиланд, Казахстан и Литву.
«В ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса. Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Ранее НСН сообщала, что в январе — октябре 2021 года объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы достиг почти $27 млрд.