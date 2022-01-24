Тверская область экспортировала продукцию АПК на $33 млн в 2021 году

В 2021 году Тверская область в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», экспортировала продукции на $33 млн, что составляет 116% к целевому показателю.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Основная часть регионального экспорта — товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, а также мясо и молоко.

Больше всего область экспортирует в Белоруссию, Камбоджу, Таиланд, Казахстан и Литву.

«В ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса. Наряду с развитием агрохолдингов реализуются меры поддержки малого и среднего бизнеса, что будет способствовать расширению географии комплексного развития сельских территорий Тверской области», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее НСН сообщала, что в январе — октябре 2021 года объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы достиг почти $27 млрд.