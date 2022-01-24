Экономист Масленников прокомментировал действия ЦБ в рамках бюджетного правила

Эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

«Перед нами логичный и закономерный шаг регулятора. Приостановление покупки валюты способствует стабилизации курса», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, существуют и другие инструменты — для поддержания курса Центробанк может, например, вернуться к продаже валюты.

В понедельник, 24 января, курс доллара достиг отметки в 79 рублей впервые с ноября 2020 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российской бирже связана с общим положением на мировых рынках, находящихся в стадии «глубокого пессимизма».

20 января сообщалось, что международные резервы России обновили исторический максимум и составили $638,2 млрд.

Ранее гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» отметила, что, согласно базовому прогнозу, в 2022 году курс рубля будет находиться в диапазоне 73—76 рублей за доллар.