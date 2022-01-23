В Еврокомиссии назвали геополитическую напряжённость причиной роста цен на газ
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«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряжённостью», — цитирует Симсон РИА Новости.
Она также напомнила, что власти ЕС приняли меры по поддержке потребителей газа в Европе в размере €21 млрд.
Ранее депутат Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен выразил обеспокоенность по поводу энергетического кризиса в ЕС. Он попросил Еврокомиссию пояснить, какие меры она намерена принять в сложившихся условиях.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.