ЕК: объём поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил €21 млрд

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила объём мер для поддержки жителей Евросоюза из-за роста цен на энергоносители более чем в €21 млрд.

Она отметила, что за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов, что повлияло на тарифы в ЕС.

«Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили более €21 млрд», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Симсон пояснила, что к этим мерам не относятся налоговые послабления. По её словам, предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения кризиса.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что намерен уменьшить энергозависимость страны.