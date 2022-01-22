ЕК: объём поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил €21 млрд
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Она отметила, что за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов, что повлияло на тарифы в ЕС.
«Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили более €21 млрд», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.
Симсон пояснила, что к этим мерам не относятся налоговые послабления. По её словам, предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения кризиса.
Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что намерен уменьшить энергозависимость страны.