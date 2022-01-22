ЕК: объём поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил €21 млрд

Короткая ссылка
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила объём мер для поддержки жителей Евросоюза из-за роста цен на энергоносители более чем в €21 млрд.
ЕК: объём поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил €21 млрд
  • Gettyimages.ru

Она отметила, что за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов, что повлияло на тарифы в ЕС.

«Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили более €21 млрд», — цитирует еврокомиссара РИА Новости.

Симсон пояснила, что к этим мерам не относятся налоговые послабления. По её словам, предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения кризиса.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что намерен уменьшить энергозависимость страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить