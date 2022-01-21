В Москве отметили рост оборота наиболее пострадавших от пандемии отраслей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн рублей, превысив на 62,7% результат 2020-го.

Об этом пишет НСН.

«Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришёлся на IV квартал — почти 1,5 трлн рублей. В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 млрд рублей — всего на 7% ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд рублей, на 25% превысив уровень ноября», — сказал заместитель мэра.

Лидером роста среди пострадавших отраслей стал гостиничный бизнес, обороты которого по сравнению с 2020 годом выросли на 94% и составили 80 млрд рублей.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.