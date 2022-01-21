Цена биткоина упала более чем на 8%

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Стоимость биткоина снизилась на 8,11%, достигнув отметки меньше $38,7 тыс., свидетельствуют данные Coindesk.
Цена биткоина упала более чем на 8%
  • Legion-Media

Отмечается, что биткоин падает ниже $40 тыс. во второй раз за этот месяц.

20 января Центробанк анонсировал возможные меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют в России. В частности, регулятор предлагает запретить майнинг, выпуск и обмен цифровых денег, а также блокировать любые сделки с электронными монетами с использованием финансовой инфраструктуры страны.

Эксперт в области криптовалют и майнинга  Евгений Каминский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что заявление ЦБ не привнесло на рынок ничего нового, ведь на формирование подобного законопроекта потребуется большое количество времени, и ожидать его принятия в текущем году не стоит.

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