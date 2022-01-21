Эксперт ЦСР Поминова назвала изменение привычек важным условием зелёного перехода

Руководитель направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Ирина Поминова заявила, что успешный переход на зелёную энергетику возможен только при изменении бытовых привычек граждан.

«Глобально речь идёт о переходе от массового потребления к потреблению осознанному, направленному не только на удовлетворение личных потребностей и амбиций, но и учитывающему возможности окружающей среды. В этом переходе немаловажную роль играет уровень благосостояния, но всё же важны и привычки, порой достаточно простые, такие, как выключение света в пустой комнате», — цитирует Поминову РИА Новости.

Она также напомнила о важности изменения пищевых привычек в сторону снижения потребления мяса и молочных продуктов, поскольку их производство связано со значительными выбросами парниковых газов.

Ранее немецкий европарламентарий Гидо Райль выразил обеспокоенность тем, что реализация плана ЕК по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году может негативно отразиться на экономике десятков миллионов европейских домохозяйств.