ЦБ России планирует обновить банкноты пяти номиналов в ближайшие годы

Банк России планирует модернизировать банкноты пяти номиналов в ближайшие годы. Также в 2022 году будет представлена новая банкнота номиналом 100 рублей.

Об этом информирует ТАСС.

Как заявил зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев, новую сторублёвую банкноту могут представить в течение ближайших месяцев или «может быть, даже недель».

Кроме того, в 2023 году ожидается поступление в обращение новых банкнот 1000 и 5000 рублей. В 2024 году планируется выпуск банкноты 500 рублей, а в 2025 году — десяти и 50 рублей.

Ранее Алексеев сообщал, что к концу 2022 года новая купюра номиналом 100 рублей поступит в обращение в заметном количестве.

Согласно оценке ЦБ, оборот будет постепенно насыщаться новыми купюрами в 2023—2025 годах, а в 2026—2029 годах их доля станет весьма значительной.