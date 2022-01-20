Более 277 тысяч договоров заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году

Более 277 тыс. договоров на 47,8 млрд рублей заключили на столичном портале поставщиков в 2021 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«У представителей малого и среднего бизнеса приобрели свыше 220 тыс. товаров, работ и услуг — это почти 80% от всех договоров, заключённых на портале поставщиков», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сумма по таким контрактам показывает ежегодный рост. Если в 2019 году она составила 21,2 млрд рублей, то в 2020-м — 34 млрд, а в 2021-м — 40,4 млрд.

Чаще всего предметами городских закупок в 2021 году становились стройтовары и техника. Среди самых популярных услуг — техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье более 1,3 тыс. бизнесменов получили поддержку на сумму 4,8 млрд рублей.