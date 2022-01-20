Власти назвали сроки завершения строительства фармзавода в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического предприятия на площадке «Алабушево» в 2022 году.

Площадь предприятия составляет 35 тыс. кв. м, передаёт НСН.

«Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис «Москва». За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объём инвестиций более чем в три раза — сумма превысила 13 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

По его словам, новый фармацевтический завод будет производить порядка 80 наименований лекарств, что, в свою очередь, позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств.

Ранее «Радио 1» сообщало, что три компании получили свидетельства резидентов ОЭЗ Подмосковья.