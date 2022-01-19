Экономист Беляев назвал причины сокращения Россией вложений в гособлигации США

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Ангелина Шурпина
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT назвал причины сокращения Россией вложений в американские государственные ценные бумаги.
Экономист Беляев назвал причины сокращения Россией вложений в гособлигации США
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«Это укладывается в общий курс дедолларизации нашей страны, то есть уход от доллара и от вложения в американские ценные бумаги. И валютные резервы, и другие активы, они, как правило, вкладываются в те бумаги и в те инструменты, которые являются более надёжными, с нашей точки зрения, и в смысле доходности, хотя доходность тут играет меньшую роль», — рассказал экономист.

По его словам, американская экономика выглядит «проблемной и не очень перспективной», также, по мнению эксперта, «примешивается ещё существенная часть политических факторов».

«Было принято решение о выходе из долларовых средств активов, из расчётов пока не очень удаётся выйти, потому что доллар как валюта является доминирующей и обслуживающей основные финансовые и товарные потоки, а долларовые инструменты могут быть освобождены от нашего участия и нашего присутствия», — отметил он. 

По мнению специалиста, это последовательный курс, который наблюдается не первый год и «уже подходит к своему завершению».

«На фоне наших отношений с США и постоянных угроз о том, что они могут применить какие-то санкции в отношении нашей экономики и в основном намекают на финансовый инструмент, на таком фоне держать свои деньги в инструментах, которые могут находиться под такими рисками и под такой угрозой, совершенно нецелесообразно и не представляет никакой перспективы», — заключил Беляев.

Ранее стало известно о том, что Россия в ноябре 2021 года сократила до $2,4 млрд вложения в американские государственные ценные бумаги.

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