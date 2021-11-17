Россия снизила вложения в госбумаги США на $86 млн
Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные Министерства финансов США, Россия в сентябре 2021 года располагала государственными ценными бумагами Соединённых Штатов на сумму $3,918 млрд.
Отмечается, что на конец сентября России принадлежали долгосрочные государственные бумаги на сумму $204 млн против $203 млн в августе.
В настоящее время максимальное количество облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения в сентябре составляли $1,299 и $1,047 трлн долларов соответственно.
В мае сообщалось, что Россия резко сократила вложения в американский госдолг. Подробнее — в материале RT.