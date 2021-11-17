Россия снизила вложения в госбумаги США на $86 млн

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В сентябре текущего года вложения России в государственные бумаги Минфина США уменьшились на $86 млн в сравнении с предыдущим месяцем — до $3,918 млрд.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на данные Министерства финансов США, Россия в сентябре 2021 года располагала государственными ценными бумагами Соединённых Штатов на сумму $3,918 млрд.

Отмечается, что на конец сентября России принадлежали долгосрочные государственные бумаги на сумму $204 млн против $203 млн в августе.

В настоящее время максимальное количество облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения в сентябре составляли $1,299 и $1,047 трлн долларов соответственно.

В мае сообщалось, что Россия резко сократила вложения в американский госдолг. Подробнее — в материале RT.

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