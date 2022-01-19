В АКРА заявили, что возможные санкции США не повлияют на кредитоспособность банков России

Возможные санкции Соединённых Штатов не окажут существенного влияния на кредитоспособность российских банков, заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.

«Санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков (осложняющего их работу на зарубежных рынках), так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний. Я не думаю, что это приведёт к существенному влиянию на кредитоспособность российских банков: они достаточно давно работают в режиме санкций и пока справляются с их давлением», — приводит его слова ТАСС.

Наиболее существенным образом возможные санкции окажут влияние на деятельность российских нефинансовых компаний, уточнил Пивень.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не основываться на неподтверждённых спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против российских банков.