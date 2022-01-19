В АКРА заявили, что возможные санкции США не повлияют на кредитоспособность банков России
«Санкции, вероятно, будут касаться как ограничений операций самих банков (осложняющего их работу на зарубежных рынках), так и штрафов в адрес их контрагентов, которые по цепочке могут затрагивать достаточно широкий круг компаний. Я не думаю, что это приведёт к существенному влиянию на кредитоспособность российских банков: они достаточно давно работают в режиме санкций и пока справляются с их давлением», — приводит его слова ТАСС.
Наиболее существенным образом возможные санкции окажут влияние на деятельность российских нефинансовых компаний, уточнил Пивень.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не основываться на неподтверждённых спекуляциях в СМИ об угрозах санкций против российских банков.