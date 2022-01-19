Объём платежей картой МИР на Wildberries превысил показатели зарубежных систем

Короткая ссылка
Российская платёжная система МИР стала наиболее популярным методом оплаты товаров на сайте онлайн-ритейлера Wildberries по итогам 2021 года.
Объём платежей картой МИР на Wildberries превысил показатели зарубежных систем
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«Объёмы платежей, которые были осуществлены россиянами на Wildberries через отечественную платежную систему «МИР», впервые превысили аналогичные показатели зарубежных платёжных систем в годовом исчислении. Совокупный объём платежей через «МИР» в 2021 году составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

Наибольшее количество транзакций на сайте Wildberries в 2021 году было проведено в декабре и составило около 41 млрд рублей.

В декабре начальник управления развития и регулирования национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков рассказал, что карты МИР принимаются в 14 странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить