Объём платежей картой МИР на Wildberries превысил показатели зарубежных систем
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«Объёмы платежей, которые были осуществлены россиянами на Wildberries через отечественную платежную систему «МИР», впервые превысили аналогичные показатели зарубежных платёжных систем в годовом исчислении. Совокупный объём платежей через «МИР» в 2021 году составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
Наибольшее количество транзакций на сайте Wildberries в 2021 году было проведено в декабре и составило около 41 млрд рублей.
В декабре начальник управления развития и регулирования национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков рассказал, что карты МИР принимаются в 14 странах.