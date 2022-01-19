Объём платежей картой МИР на Wildberries превысил показатели зарубежных систем

Российская платёжная система МИР стала наиболее популярным методом оплаты товаров на сайте онлайн-ритейлера Wildberries по итогам 2021 года.

«Объёмы платежей, которые были осуществлены россиянами на Wildberries через отечественную платежную систему «МИР», впервые превысили аналогичные показатели зарубежных платёжных систем в годовом исчислении. Совокупный объём платежей через «МИР» в 2021 году составил свыше 250 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Wildberries.

Наибольшее количество транзакций на сайте Wildberries в 2021 году было проведено в декабре и составило около 41 млрд рублей.

В декабре начальник управления развития и регулирования национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков рассказал, что карты МИР принимаются в 14 странах.