В ЦБ заявили, что карты МИР принимаются в 14 странах

Начальник управления развития и регулирования национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платёжного форума заявил, что карты МИР принимаются в 14 странах.

«В 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приёма карт платёжной системы МИР, к текущему моменту за пределами Российской Федерации обеспечен приём карт платёжной системы МИР в 14 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз)», — цитирует ТАСС Барышкова.

Ранее сообщалось, что российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приёма карт платёжной системы МИР в Таиланде.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.