В ЦБ заявили, что карты МИР принимаются в 14 странах

Короткая ссылка
Начальник управления развития и регулирования национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платёжного форума заявил, что карты МИР принимаются в 14 странах.
В ЦБ заявили, что карты МИР принимаются в 14 странах
  • РИА Новости

«В 2021 году были продолжены мероприятия по расширению географии и сети приёма карт платёжной системы МИР, к текущему моменту за пределами Российской Федерации обеспечен приём карт платёжной системы МИР в 14 зарубежных странах, включая все страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз)», — цитирует ТАСС Барышкова.

Ранее сообщалось, что российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству наметила дальнейшие шаги по организации приёма карт платёжной системы МИР в Таиланде.

Как передавал телеканал «360», власти Московской области подписали с платёжной системой МИР соглашение о сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить