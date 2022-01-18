В российской финансовой ассоциации дали советы по инвестициям в золото

Президент саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий дал советы по инвестициям в золото.

«Чем выше обеспокоенность на рынке, чем меньше стабильности на финансовом рынке, тем более привлекательным становится золото», — цитирует эксперта «Российская газета».

По словам эксперта, он бы увеличил долю золота в инвестиционном портфеле при такой ситуации на финансовых рынках.

В свою очередь, начальник управления рынков ценных бумаг СРО «Национальная финансовая ассоциация» Андрей Крылов отметил, что отмена НДС стала бы одним из драйверов спроса на все золотые активы.

«Если увеличится спрос на драгметалл, соответственно, вторичные инструменты, такие как акции, тоже будут расти. Потому что инвесторы будут видеть, что тут есть прямая зависимость, естественно», — пояснил он.

Ранее аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский дал рекомендации по вложению в золото.