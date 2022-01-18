Москва поставила товары в 183 страны на $27 млрд в январе — октябре 2021 года

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В январе — октябре 2021 года объём поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы достиг почти $27 млрд.
Москва поставила товары в 183 страны на $27 млрд в январе — октябре 2021 года
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москва является главным российским экспортёром несырьевых неэнергетических товаров. Так, по итогам января — октября 2021 года её доля в общероссийском экспорте составила 17,5%. За этот период Москва поставила товары в 183 страны мира на сумму $26,59 млрд, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в числе основных импортёров московской продукции — Казахстан, куда поставили товары на $2,71 млрд.

Далее следуют Белоруссия, США, Германия и Китай.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.

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