Россия и Иран обсудили взаимодействие в электроэнергетике и нефтегазе
- Legion-Media
«В преддверии переговоров глав государств России и Ирана состоялась встреча сопредседателей постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Николая Шульгинова и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи... На встрече рассматривались вопросы взаимодействия двух стран в электроэнергетике и в нефтегазовой отрасли», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Отмечается, что стороны также обсудили подготовку и повестку следующего заседания Российско-Иранской правкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Ибрагим Раиси на переговорах 19 января в Москве обсудят реализацию совместных проектов в экономике, а также международные темы.