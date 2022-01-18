Россия и Иран обсудили взаимодействие в электроэнергетике и нефтегазе

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Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили взаимодействие двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли.
Россия и Иран обсудили взаимодействие в электроэнергетике и нефтегазе
  • Legion-Media

«В преддверии переговоров глав государств России и Ирана состоялась встреча сопредседателей постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Николая Шульгинова и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи... На встрече рассматривались вопросы взаимодействия двух стран в электроэнергетике и в нефтегазовой отрасли», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.

Отмечается, что стороны также обсудили подготовку и повестку следующего заседания Российско-Иранской правкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Ибрагим Раиси на переговорах 19 января в Москве обсудят реализацию совместных проектов в экономике, а также международные темы.

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