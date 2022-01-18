Российский инвестиционный форум в Сочи перенесён из-за эпидситуации

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявил, что Российский инвестиционный форум в Сочи перенесён из-за эпидситуации.
Российский инвестиционный форум в Сочи перенесён из-за эпидситуации
  • Gettyimages.ru

«Правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Мы вернёмся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится», — заявил Мишустин.

RT ведёт трансляцию.

В октябре сообщалось, что Российский инвестиционный форум должен состояться в период с 17 по 19 февраля 2022 года в Сочи.

Форум планировали проводить на площадке «Сириуса». Гости мероприятия в ходе форума должны обсудить вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. 

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