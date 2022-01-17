Аналитик Бирюков дал прогноз по курсу рубля

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков дал прогноз по курсу рубля.

«Без учёта дисконта на геополитику, обоснованный уровень курса USD/RUB может находиться на уровне 65 или даже ниже», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в случае пары EUR/RUB не исключён кратковременный выход на уровень 90 или выше, а в случае ослабления геополитических рисков ожидается стабилизация на уровне 84 — 85.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.