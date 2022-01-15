Аналитик Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке
  • ©Ilya Moskovets / EyeEm
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что на курс рубля влияют такие факторы, как инфляция, ситуация с COVID-19, цены на нефть и газ, санкционная политика.

«Новые штаммы хоть и появляются, в целом, согласно исследованиям, более безобидны. Ожидать серьёзного падения рынков из-за пандемии, на мой взгляд, не стоит», — сказал эксперт.

Как отметил Звёздин, нефть уже не так сильно влияет на курс рубля, как газ. Эксперт напомнил, что цены на газ стремительно растут. По прогнозу аналитика, если стоимость газа и уйдёт в коррекцию, то она не будет затяжной.

«Учитывая всё сказанное, при отсутствии новых негативных событий я настроен позитивно на 2022-й. Средний курс доллара в этом году составит 69 рублей. Евро — 79 рублей», — добавил Звёздин.

Ранее доцент Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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